Заместитель Блинкена посетит Грузию и Армению

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Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея отправилась на консультации в Грузию и Армению. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Согласно информации, на встречах в Тбилиси и Ереване Зея планирует затронуть вопросы демократического госуправления и борьбы с коррупцией, свободы прессы и слова.

В Тбилиси дипломат собирается подчеркнуть серьезную обеспокоенность США законом об иноагентах, а также «вредной риторикой грузинского правительства, поставившей под угрозу евроатлантическую траекторию движения», говорится в сообщении.

В Ереване Зея обсудит в том числе перспективы укрепления американо-армянского партнерства.

В регионе заместитель главы внешнеполитического ведомства США будет находиться по 17 июля.