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Начался визит Гафаровой в Санкт-Петербург

Начался визит Гафаровой в Санкт-Петербург

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой 10-го июля прибыла в Санкт-Петербург в Российской Федерации для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и в 10-м Парламентском форуме стран БРИКС. Об этом говорится в информации парламента Азербайджана.

В аэропорту Пулково делегацию встречали зампредседателя Законодательной палаты Санкт-Петербурга Павел Иткин, текущий член правительства Санкт-Петербурга и председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, постоянный представитель Милли Меджлиса при МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова примет участие в пленуме Парламентского форума БРИКС и в заседании Совета МПА СНГ.

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