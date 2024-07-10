Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку из-за технических неполадок

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Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075 Azerbaijan Airlines по маршруту Баку-Стамбул, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам (проблема в системе кондиционирования).

Как сообщили в AZAL, самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 16:04.

Пассажиры данного рейса отправятся в Стамбул на другом самолете.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

AZAL приносит извинения пассажирам рейса за возникшие неудобства.