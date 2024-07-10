Байрамов рассказал спецпредставителю генсека НАТО о стремительном вооружении Армении

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Азербайджан, являясь инициатором основных элементов мирного процесса с Арменией, заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Обсуждая ситуацию по безопасности в регионе в постконфликтный период, Байрамов отметил продолжающуюся минную угрозу со стороны Армении, представляющую опасность для гражданских лиц, и факт стремительного вооружения этой страны.

Он также напомнил, что, несмотря на значительный прогресс в мирных переговорах, в конституции Армении все еще содержатся претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.