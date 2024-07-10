Ученые: Жара снижает школьную успеваемость

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Повышение температуры воздуха в преддверии школьных тестов снижает вероятность успешного их прохождения учащимися. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на результаты научной работы Национального бюро экономических исследований США и мнение доктора Аарона Бернштейна.

Врач из Национального центра охраны окружающей среды США рассказал, что сдача теста в более жаркий день (90 градусов по Фаренгейту или чуть более 32 градусов по Цельсию) коррелирует с получением более низких баллов. Это показал анализ результатов выпускных экзаменов в одной из средних школ Нью-Йорка. По словам Бернштейна, в жаркую погоду риск «провалить» экзамены и не закончить школу вовремя повышается на 2,5%.

К аналогичным выводам пришли ученые из Национального бюро экономических исследований США. Они собрали информацию о результатах сдачи миллионами старшеклассников экзамена PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test), направленного на оценку качества полученных в школе знаний. Оказалось, что каждое повышение температуры на один градус по Фаренгейту (около 0,3778 градусов Цельсия) в течение учебного года снижало количество успешно усвоенной информации на 1%.

Бернштейн отметил, что сдача тестов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения, в «неблагоприятный» день может негативно повлиять на результаты и отразиться на дальнейшей карьере учеников.

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