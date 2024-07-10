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Орбан попросил Эрдогана поддержать его миротворческую миссию по Украине

Орбан попросил Эрдогана поддержать его миротворческую миссию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался заручиться поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, встреча между ними состоялась в Вашингтоне, где проходит саммит стран НАТО.

«Во вторник премьер-министр Виктор Орбан провел в Вашингтоне переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о венгерской миротворческой миссии. В ходе беседы обсуждалась российско-украинская война. Виктор Орбан попросил оказать поддержку венгерской миротворческой миссии, учитывая, что Турция пока была единственным успешным посредником в конфликте», – говорится в сообщении Хаваши.

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