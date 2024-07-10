МИД Пакистана анонсировал визит Алиева и подписание соглашений

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует совершить официальный визит в Пакистан 11-12 июля по приглашению премьер-министра страны Шахбаза Шарифа.

В ходе визита президент Алиев проведет встречи с президентом Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом, говорится в сообщении министерства иностранных дел Пакистана.

«Обе стороны будут участвовать в широкомасштабных дискуссиях по сферам, представляющим взаимный интерес, с целью дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Ожидается, что в ходе визита будет подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Визит президента Алиева отражает активное сотрудничество и диалог на уровне руководства между двумя странами», – говорится в сообщении МИД Пакистана.