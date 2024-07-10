Главы ИВ Хатаинского и Ясамальского районов получили строгое предупреждение из-за фасадов и заборов

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В исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей исполнительных властей районов столицы и хозяйственных служб города Баку.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, На совещании был обсужден ряд вопросов, в том числе масштабные работы по благоустройству, проводимые в столице в последнее время.

В ходе обсуждения ремонтных работ, проводимых в районах столицы, главам ИВ Хатаинского и Ясамальского районов было объявлено строгое предупреждение по поводу неудовлетворительного состояния фасадов нежилых объектов и существующих заборов, даны соответствующие задания. добиться перемен в этой области за короткий срок.