Эрдоган и Орбан обсудили процесс вступления Турции в ЕС

175 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном процесс вступления Турции в Евросоюз и глобальные вопросы.

По информации Управления по связям при Администрации президента Турции, Эрдоган в Вашингтоне принял премьер-министра Венгрии.

Собеседники обсудили двусторонние отношения, вступление Турции в ЕС и вопросы глобального характера.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои мирные усилия по прекращению украинско-российской войны и атак Израиля на сектор Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать усилия по установлению мира в этих регионах.

Эрдоган подчеркнул, что ожидает поддержки со стороны Турции во время председательства Венгрии в активизации процесса вступления в ЕС и развитии отношений.