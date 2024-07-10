В Баку ранее судимая за убийство женщина ранила ножом подругу и ее родственника

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Два человека получили ножевые ранения в Хазарском районе Баку.

Инцидент зафиксирован в поселке Мардакан. Так, Велиева Лала Гияс гызы 1971 года рождения поссорилась со своей подругой, передает АПА.

В ходе конфликта она получила ножевое ранение. В ходе ссоры ножевые ранения также получил родственник Велиевой Мамедов Валех Мамед оглу. В качестве подозреваемой задержана Замина Бабаева 1973 года рождения, ранее судимая за умышленное убийство.

Пострадавшие помещены в Сабунчинский медицинский центр.

Факт расследуют сотрудники Хазарского районного управления полиции.