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США и союзники выделят Украине более $1 млрд на укрепление ПВО

США и союзники выделят Украине более $1 млрд на укрепление ПВО

Соединенные Штаты и их союзники выделят Украине свыше $1 млрд на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Авторы заявления выразили «признательность коалиции из более чем 50 стран, продолжающих оказывать военную поддержку Украине», а также участникам инициативы, «в рамках которой партнеры обязались выделить более $1 млрд» на укрепление системы ПВО Украины.

«Мы также приветствуем проводимую НАТО работу, направленную на поддержку усилий Украины по созданию унифицированной с НАТО и интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны», – отмечается в документе.

 

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