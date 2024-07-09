Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха

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Обвинения в том, что Россия сдала Карабах, являются ложью, в то же время в политике Москвы на Южном Кавказе не все было правильно.

Об этом заявил российский депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По мнению политика, которое приводит «Айсор», Россия в случае с Карабахом попала в очень непростое положение. Введя по просьбе сторон и прежде всего армянской стороны, своих миротворцев в Карабах, она в дальнейшем не получила мандата, позволяющего этим миротворцам действовать. Вдобавок к этому премьер Армении в 2022 году в (Пражском) заявлении публично признал Карабах в составе Азербайджана.

«Можно находить какие угодно недостатки в осуществлении не только миротворческой миссии, но и в целом курса России на Южном Кавказе. И я сам это делаю, не стесняясь. Но уж во всяком случае перекладывать с больной головы на здоровую, говоря, что Россия отдала Карабах, – это выпад против России, это ложь», – добавил он.