Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха |
Вашингтон отрицает стремление сменить власть в Грузии |
США прикладывают усилия для урегулирования ситуации между Баку и Ереваном |
Столтенберг заявил о проблемах с боеготовностью в НАТО |
Эр-Рияд предостерег G7 от конфискации российских активов |
Президент Алиев обсудил с иранским коллегой вопросы, представляющие взаимный интерес |
ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве |
Moody’s: Повышение макропрофиля Азербайджана отражает улучшения в экономической мощи |
Местные телеканалы столкнулись с серьезными санкциями |
Главное Политика

Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха

Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха

Обвинения в том, что Россия сдала Карабах, являются ложью, в то же время в политике Москвы на Южном Кавказе не все было правильно.

Об этом заявил российский депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По мнению политика, которое приводит «Айсор», Россия в случае с Карабахом попала в очень непростое положение. Введя по просьбе сторон и прежде всего армянской стороны, своих миротворцев в Карабах, она в дальнейшем не получила мандата, позволяющего этим миротворцам действовать. Вдобавок к этому премьер Армении в 2022 году в (Пражском) заявлении публично признал Карабах в составе Азербайджана.

«Можно находить какие угодно недостатки в осуществлении не только миротворческой миссии, но и в целом курса России на Южном Кавказе. И я сам это делаю, не стесняясь. Но уж во всяком случае перекладывать с больной головы на здоровую, говоря, что Россия отдала Карабах, – это выпад против России, это ложь», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Опрос: Хиллари Клинтон и Камала Харрис могут одолеть Трампа
Политика

Опрос: Хиллари Клинтон и Камала Харрис могут одолеть Трампа

2024/07/10, 00:16
Венгрия на саммите НАТО будет лоббировать прекращение огня в Украине
Политика

Венгрия на саммите НАТО будет лоббировать прекращение огня в Украине

2024/07/09, 23:49
Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха
Политика

Затулин считает ложью обвинения в адрес России в сдаче Карабаха

2024/07/09, 23:46
США наводят туман на контакты с Индией на фоне визита Моди в Россию
Политика

США наводят туман на контакты с Индией на фоне визита Моди в Россию

2024/07/09, 22:42
Пашинян пожелал Пезешкиану "эффективного пребывания" на посту
Политика

Пашинян пожелал Пезешкиану «эффективного пребывания» на посту

2024/07/09, 22:33
США прикладывают усилия для урегулирования ситуации между Баку и Ереваном
Политика

США прикладывают усилия для урегулирования ситуации между Баку и Ереваном

2024/07/09, 22:21
Зеленский: Надо способствовать поражению российского террора
Политика

Зеленский: Надо способствовать поражению российского террора

2024/07/09, 21:18
Россия наращивает военное сотрудничество с Индией
Политика

Россия наращивает военное сотрудничество с Индией

2024/07/09, 21:04
Президент Алиев обсудил с иранским коллегой вопросы, представляющие взаимный интерес
Политика

Президент Алиев обсудил с иранским коллегой вопросы, представляющие взаимный интерес

2024/07/09, 20:52