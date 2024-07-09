Американец доволен жизнью без гениталий

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Американец Лорен Шауэрс, лишившийся руки, ног и половых органов, рассказал, что жить без них не так уж и плохо. Об этом пишет Daily Star.

В 2019 году на Шауэрса упал автопогрузчик и придавил нижнюю половину его тела. Чтобы спасти жизнь мужчины, врачи ампутировали его таз, ноги и большую часть правой руки. Несмотря на увечье, девушка, с которой Шауэрс встречался до происшествия, Сабия Райхе, вышла за него замуж.

В интервью, которое мужчина давал с больничной койки, Шауэрс назвал свою жизнь неплохой. Он подчеркнул, что у отсутствия гениталий есть преимущества. «Сейчас я чувствую себя довольно свободно, потому что у меня нет сексуальных мыслей о девушках», — объяснил он. По словам мужчины, он больше не пытается произвести ни на кого впечатление и за счет этого держится подальше от проблем.

Райхе также отмечает положительные стороны того, что у ее мужа нет половых органов. Она подчеркнула, что Шауэрса больше не контролируют гормоны, и она может не переживать, что он будет флиртовать с другими девушками, как это было раньше.