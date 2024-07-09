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Захарова напомнила властям Франции об истязаниях сограждан

Захарова напомнила властям Франции об истязаниях сограждан

Вмешательство Франции во внутренние дела России и оказание давления на ее судебную власть недопустимо. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление МИД Франции, который выступил с осуждением решения российского суда в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. «В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму [президента Франции Эмманюэля] Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть», – указала Захарова

«А если делать совсем нечего, то рекомендую Парижу осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан, подвергаемых местной полицией истязаниям и унижениям, а также за то, что не оценили «смелость художника Павленского», которого французский суд к чему только ни приговаривал», – добавила официальный представитель МИД РФ.

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