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Зеленский: Надо способствовать поражению российского террора

Зеленский: Надо способствовать поражению российского террора

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в Соединенных Штатах Америки. Там сегодня начинается саммит НАТО. Об этом сообщает FREEДОМ.

Перед началом саммита Зеленский с первой леди возложили венки к памятнику жертвам Голодомора и встретились с местным украинским обществом.

По словам Зеленского, на саммите НАТО Украина будет работать над вопросом увеличения своей ПВО и количества самолетов F-16.

«Бьемся за дополнительные гарантии безопасности для Украины – а это оружие и финансы, политическая поддержка. Сражаемся за необходимые решительные действия Америки и Европы – то, что укрепит наших воинов», – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что необходимо делать все для того, чтобы российский террор проиграл. По его словам, это нужно не только Украине, но и всему миру.

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