Макрон назвал главных противников членства Украины в НАТО

191 Просмотров

Главными противниками вступления Украины в НАТО являются Германия и США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство DPA.

По словам французского лидера, Берлин и Вашингтон оказывают «сильное противодействие» присоединению Киева к Североатлантическому альянсу. По его словам, «решение о приглашении Украины в НАТО будет принято союзниками» Франции по блоку.

Макрон добавил, что Украина была «весьма раздосадована» тем, что НАТО не приняла решение о приглашении Украины в альянс на саммите в Вильнюсе, который состоялся в июне 2023 года. По словам президента Франции, «сценарий саммита в Вашингтоне будет таким же».