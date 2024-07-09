Аудитория испанского издания ознакомлена с минной проблемой Азербайджана

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В выходящем в Испании издании 20 Minutos опубликована статья о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, в том числе жертвах минных происшествий, работе по разминированию и женщинах-миноискателях. Об этом сообщает «Азертадж».

В статье, написанной журналистом-фотографом Гервасио Санчесом Фернандесом, побывавшим в мае этого года в нашей стране и непосредственно наблюдавшим за работой по разминированию, осуществляемой на освобожденных территориях, повествуется о том, что в результате продолжавшегося около 35 лет конфликта до основания были разрушены все города и села на оккупированных территориях.

В публикации отмечается, что Карабах является одной из наиболее загрязненных противопехотными и противотанковыми минами и неразорвавшимися боеприпасами (НРБ) территорий в мире. Согласно подсчетам на этих территориях заложено, по меньшей мере, 1,5 миллиона мин, которые в любой момент могут разорваться. Автор сообщает, что жертвами мин с 1991 по 2 мая 2024 года стали около 3 500 человек, в том числе 358 детей и 38 женщин. За последние три с половиной года число жертв мин составило 359 человек, половина из которых – гражданские лица. 67 жертв мин погибли. Остальные получили тяжелые увечья, многие подверглись ампутации. Подавляющее большинство этих трагических событий произошло в ходе операций по разминированию, сельскохозяйственных работ и процесса восстановления инфраструктуры.

В статье подчеркивается, что сразу после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан приступил к работам по разминированию территорий, сообщается о проделанной в этой области работе. Отмечается, что Агентство по разминированию Азербайджанской Республики – АНАМА непрерывно продолжает работу в этом направлении. В результате работы, проделанной командой АНАМА в составе 2 300 человек, от мин полностью или частично очищено примерно 12 процентов территории. На территориях обезврежены более 50 тысяч мин, 62 тысяч НРБ, что составляет всего лишь 3,32 процента заложенных мин. Кроме того, особо отмечается, что 95 процентов операций по разминированию Азербайджанское государство осуществляет за счет собственных возможностей.

Испанский журналист отводит в статье широкое место также самоотверженности азербайджанских миноискателей, в частности, участвующих в этом деле женщин. Подчеркивается, что несмотря на все трудности, эти самоотверженные женщины неустанно трудятся на этом поприще для безопасности Родины и будущего своих детей. Отмечается, что предельное терпение и внимательность женщин в работе по разминированию значительно повышают эффективность их деятельности.

Автор широко повествует в статье о своих беседах с азербайджанскими женщинами-миноискателями, доводит до внимания испаноязычных читателей их мнения об этой опасной работе: «Вот уже девять месяцев, как 25-летняя Салима Маилова по окончании химического факультета университета участвует в программе по разминированию. «Мне захотелось стать частью первого контингента женщин в моей стране. Родители поддержали меня в этом деле», – сказала она. Мать четырех детей, 44-летняя Сехран Бабаева говорит, что «хотя супруг всегда поддерживал меня, дети, тем не менее, выступали против. Однако спустя восемь месяцев все гордятся мною». 37-летняя Амина Алиева, получившая высшее образование по экологии, вот уже 10 месяцев, как находится в женском контингенте. Она отказалась от своей работы в силу желания «улучшить безопасность Родины и будущее наших детей».

В статье сообщается и о вынужденных переселенцах, вернувшихся к родным очагам. Автор отмечает, что в районном центре Физули построены современные здания, что вернувшиеся сюда бывшие вынужденные переселенцы довольны созданными условиями и с оптимизмом смотрят в будущее: «Все здания в центре Физули – новые, здесь проживают около 2 тысяч человек. 77-летний пенсионер Даргях Худиев играет в шахматы. Он говорит: «После 30-летнего пребывания в качестве вынужденного переселенца в результате войны в столице Баку я уже шесть месяцев живу здесь». Сейчас он живет в квартире, очень рад и оптимистичен».

Журналист Гервасио Санчес Фернандес сообщает также о своих беседах с лицами, получившими тяжелые увечья в результате минных происшествий, отводит широкое место интервью с ними. В статье доводятся до внимания интервью перенесших ампутацию ног в результате разрыва мины 29-летнего Бахтияра Аббасова, 38-летнего Замеддина Гасанова, 23-летнего Гасанали Алиева, 41-летнего Анара Гусейнова, 43-летнего Мансура Магеррамова, 48-летнего Ниямеддина Вердиева. Жертвы мин, поделившиеся в интервью мнениями о пережитых ими страшных мгновениях, подчеркнули, что Азербайджанское государство обеспечило их протезами и уделяет постоянное внимание их лечению.