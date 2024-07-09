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Дарчиашвили высказался о решении ЕС заморозить поддержку оборонного сектора Грузии

Дарчиашвили высказался о решении ЕС заморозить поддержку оборонного сектора Грузии

Заморозка Евросоюзом 30 млн евро, предназначенных для Министерства обороны Грузии, является микрорешением, которое не помешает стремлению Грузии вступить в ЕС, сказал глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили журналистам.

О том, что лидеры Евросоюза решили заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС, во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Герчинский объяснил это решение принятием в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и антизападной и антиевропейской риторикой.

«Я бы не использовал тех очень строгих оценок, которые сделал посол США, и я считаю, что это – принятые на микроуровне решения, которые никак не воспрепятствуют стремлению Грузии интегрироваться в Евросоюз», – сказал Дарчиашвили.

Он подчеркнул, что такого типа финансовая помощь, которую решил заморозить ЕС, служила и служит усилению обороноспособности Грузии и развитию возможностей, которыми страна должна суметь предотвратить опасности.

«Нам непонятны такого типа, так сказать, микрорешения, так как никуда не исчезли вызовы в плане безопасности… Грузии еще больше нужно усиление обороноспособности», – заявил Дарчиашвили.

Он выразил надежду, что все вернется на круги своя и сотрудничество Грузии с Евросоюзом продолжится в этом направлении.

«Считаю, что в целом сотрудничество Грузии и Евросоюза основано на Соглашении об ассоциации. У нас у всех свои обязательства. Мы последовательно, логично выполняем эти обязательства», – сказал Дарчиашвили.

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