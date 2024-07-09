Президент Азербайджана Алиев созвонился с иранским коллегой |
ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве |
Moody’s: Повышение макропрофиля Азербайджана отражает улучшения в экономической мощи |
Местные телеканалы столкнулись с серьезными санкциями |
Наши баскетболистки разгромили Армению (видео) |
Иран назвал дату открытия посольства Азербайджана |
Россия утверждает, что США планируют переворот в Грузии с помощью Зурабишвили |
Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в Евросоюз |
Коррупционный скандал в Азербайджанской филармонии |
Главное Мир

Путин вручил Моди орден (видео)

Путин вручил Моди орден (видео)

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония 9 июля прошла в Кремле.

«Награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Моди всегда активно выступал за расширение контактов с Россией, а также способствовал тому, чтобы отношения двух стран приобрели характер особого привилегированного стратегического партнерства. Российский лидер добавил, что при поддержке премьера Индии успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, в том числе в торгово-экономической и военно-технической сферах.

«Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права», — резюмировал Путин.

Президент России пожелал Моди успехов, а также мира и процветания индийскому народу.

Теги:
Из этой рубрики
ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве
Мир

ООН обвинила Россию в ударе по детской больнице в Киеве

2024/07/09, 20:18
Дарчиашвили высказался о решении ЕС заморозить поддержку оборонного сектора Грузии
Мир

Дарчиашвили высказался о решении ЕС заморозить поддержку оборонного сектора Грузии

2024/07/09, 19:13
Макрон не отменит поездку на саммит НАТО из-за давления оппозиции (обновлено)
Мир

Макрон не отменит поездку на саммит НАТО из-за давления оппозиции (обновлено)

2024/07/09, 19:00
Путин вручил Моди орден (видео)
Мир

Путин вручил Моди орден (видео)

2024/07/09, 18:31
Россию поймали на лжи об ударе по детской больнице в Киеве
Мир

Россию поймали на лжи об ударе по детской больнице в Киеве

2024/07/09, 17:55
Швейцария ввела новые санкции против России
Мир

Швейцария ввела новые санкции против России

2024/07/09, 17:06
Алла Пугачёва: «Бог терпелив, но всему есть предел»
Мир

Алла Пугачёва: «Бог терпелив, но всему есть предел»

2024/07/09, 17:02
Несуществующая модель победила в конкурсе красоты (фото)
Мир

Несуществующая модель победила в конкурсе красоты (фото)

2024/07/09, 16:44
Bulgargaz требует от "Газпрома" €400 млн
Мир

Bulgargaz требует от «Газпрома» €400 млн

2024/07/09, 16:17