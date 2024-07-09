Путин вручил Моди орден (видео)

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Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония 9 июля прошла в Кремле.

«Награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Моди всегда активно выступал за расширение контактов с Россией, а также способствовал тому, чтобы отношения двух стран приобрели характер особого привилегированного стратегического партнерства. Российский лидер добавил, что при поддержке премьера Индии успешно реализуются крупнейшие совместные проекты, в том числе в торгово-экономической и военно-технической сферах.

«Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права», — резюмировал Путин.

Президент России пожелал Моди успехов, а также мира и процветания индийскому народу.

