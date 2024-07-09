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Алла Пугачёва: «Бог терпелив, но всему есть предел»

Алла Пугачёва: «Бог терпелив, но всему есть предел»

Российская певица Алла Пугачёва прокомментировала разрушения в детской больнице «Охматдет» в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица в соцсетях, сопроводив пост фотографией пострадавшего ребёнка, сообщает РБК.

Тем временем депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал признать Аллу Пугачёву «иноагентом» и лишить её имущества за «дискредитацию российской армии».

Сегодня президент Украины заявил о 38 погибших в результате обстрелов Украины, в их числе 4 ребенка. Тело одного из детей достали из-под завалов больницы «Охматдет».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на больницу в Киеве упала «антиракета», а РФ не наносит ударов по гражданским объектам. Он призвал ориентироваться на данные Минобороны.

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