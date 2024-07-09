Есть ли у России шансы на успех в Украине?

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Россия не сможет добиться значительных территориальных успехов в Украине в ближайшие месяцы из-за плохо обученных сил и усиленной украинской обороны западным оружием, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Весной и летом российские войска пытались занять территорию за пределами Харькова и возобновить наступление на востоке, понеся тысячи потерь и получив мало новых территорий. Прочные позиции украинцев замедляют прогресс России, которая продолжает атаки.

Лидеры стран Альянса, собравшиеся на 75-ю годовщину НАТО в Вашингтоне, могут утверждать, что их усилия по укреплению Украины работают. Они планируют обещать новое финансирование, координацию поставок оружия и поддержку вступления Украины в НАТО.

Россия приобретает оружие у Ирана, Северной Кореи и Китая, что вызывает беспокойство. Война вредит украинской инфраструктуре, и политика США после президентских выборов может стать ключевым фактором.

Экс-разведчик Эрик Чиарамелла отметил, что ни Россия, ни Украина не имеют возможности существенно изменить линию фронта. США и союзникам нужно делать долгосрочные инвестиции для поддержки Украины.

Европейский Союз начал переговоры о членстве с Украиной. НАТО пока не готово пригласить Украину, но планирует обещать ей будущее членство.

Вторжение России укрепило партнерство Украины с Западом, и Украина стала ещё более преданной интеграции в Европу. Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны, и американские чиновники считают, что Украине будет трудно вернуть всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции.