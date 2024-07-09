Иран назвал дату открытия посольства Азербайджана |
Россия утверждает, что США планируют переворот в Грузии с помощью Зурабишвили |
Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в Евросоюз |
Коррупционный скандал в Азербайджанской филармонии |
Орбан отправил секретное письмо Евросоюзу из Азербайджана |
Армяне присвоили произведение Бахрама Насибова «Карабах» |
Байрамов отправился в Вашингтон на саммит НАТО |
Поездки Орбана в Россию и Китай могут стоить Венгрии председательства в Совете ЕС |
США не снимут ограничения для ударов ВСУ по российской территории (видео) |
Главное Новость

Есть ли у России шансы на успех в Украине?

Есть ли у России шансы на успех в Украине?

Россия не сможет добиться значительных территориальных успехов в Украине в ближайшие месяцы из-за плохо обученных сил и усиленной украинской обороны западным оружием, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Весной и летом российские войска пытались занять территорию за пределами Харькова и возобновить наступление на востоке, понеся тысячи потерь и получив мало новых территорий. Прочные позиции украинцев замедляют прогресс России, которая продолжает атаки.

Лидеры стран Альянса, собравшиеся на 75-ю годовщину НАТО в Вашингтоне, могут утверждать, что их усилия по укреплению Украины работают. Они планируют обещать новое финансирование, координацию поставок оружия и поддержку вступления Украины в НАТО.

Россия приобретает оружие у Ирана, Северной Кореи и Китая, что вызывает беспокойство. Война вредит украинской инфраструктуре, и политика США после президентских выборов может стать ключевым фактором.

Экс-разведчик Эрик Чиарамелла отметил, что ни Россия, ни Украина не имеют возможности существенно изменить линию фронта. США и союзникам нужно делать долгосрочные инвестиции для поддержки Украины.

Европейский Союз начал переговоры о членстве с Украиной. НАТО пока не готово пригласить Украину, но планирует обещать ей будущее членство.

Вторжение России укрепило партнерство Украины с Западом, и Украина стала ещё более преданной интеграции в Европу. Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны, и американские чиновники считают, что Украине будет трудно вернуть всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции.

Теги:
Из этой рубрики
Есть ли у России шансы на успех в Украине?
Новость

Есть ли у России шансы на успех в Украине?

2024/07/09, 17:37
В Токио из-за жары госпитализированы 119 человек
Новость

В Токио из-за жары госпитализированы 119 человек

2024/07/06, 19:44
Новый премьер Великобритании остановил депортацию мигрантов
Новость

Новый премьер Великобритании остановил депортацию мигрантов

2024/07/06, 18:35
Турция стала посредником между Сомали и Эфиопией
Новость

Турция стала посредником между Сомали и Эфиопией

2024/07/02, 10:17
Стихийное бедствие повредило 7 школ на юге Азербайджана
Новость

Стихийное бедствие повредило 7 школ на юге Азербайджана

2024/06/29, 13:24
Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ вошли в бакинский порт
Новость

Корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ вошли в бакинский порт

2024/06/27, 17:13
Гасанов встретился с Гуидо Крозетто (видео)
Новость

Гасанов встретился с Гуидо Крозетто (видео)

2024/06/26, 16:50
ЕС ввел санкции против матери Кадырова
Новость

ЕС ввел санкции против матери Кадырова

2024/06/24, 14:56
В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет
Новость

В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет

2024/06/21, 16:02