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Bulgargaz требует от «Газпрома» €400 млн

Bulgargaz требует от "Газпрома" €400 млн

Государственный газовый дистрибутор Болгарии Bulgargaz обратился в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском к «Газпрому» на 400 миллионов евро

Об этом со ссылкой на Болгарское национальное телевидение сообщает РИА Новости.

Причиной требований стала остановка поставок газа российским поставщиком в 2022 году. До этого компания говорила, что хотела бы получить компенсацию от «Газпрома» по итогам переговоров, но если те не увенчаются успехом, то обратится в суд.

«После того как российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, Bulgargaz предпринял необходимые шаги для защиты своих интересов», — объяснили в компании.

Поставки газа по трубопроводу в Болгарию остановились после того, как Bulgargaz отказался оплачивать топливо в рублях, что требовал указ президента России Владимира Путина от 31 марта 2022 года. В Софии указывали, что новые условия противоречат действующему контракту, в котором была прописана другая валюта оплаты.

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