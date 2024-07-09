В Кении выпустят ГМО комаров для борьбы с малярией

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Кенийский институт медицинских исследований в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона начнет выпускать в некоторых регионах страны генетически модифицированных комаров, чтобы остановить распространение видов, передающих малярию.

Об этом сообщает газета The Standard.

Согласно плану, генетически модифицированные комары будут откладывать яйца, из которых вылупятся особи с самоограничивающимся геном. После спаривания с обычными комарами их потомство не будет доживать до полового созревания, что приведет к сокращению численности малярийных комаров на территории страны. Как подчеркнул исполняющий обязанности заместителя директора по исследованиям и разработкам в институте Мартин Бунди, эта технология внесет вклад в борьбу с малярией.

По словам профессоров лондонского колледжа Джорджа Кристофидеса и Николая Виндбихлера, малярия является эндемическим заболеванием в Кении и существует необходимость борьбы с ней. В 2010 и 2015 годах в результате вспышек малярии в Кении умерли 26 тыс. и 15 тыс. человек соответственно.