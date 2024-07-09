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Главное Мир

Xiaomi запустила фабрику, выпускающую 1 смартфон в секунду (видео)

Xiaomi запустила фабрику, выпускающую 1 смартфон в секунду (видео)

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что завод по производству смартфонов нового поколения, расположенный в Чанпине, Пекин, уже начал свою работу. Об этом пишет Gizmochina.

Он сообщил, что это будет круглосуточная роботизированная фабрика без присутствия людей.

Xiaomi заявила, что роботы на заводе умеют взаимодействовать друг с другом и человеческое участие там не требуется. Скорость сборки — 1 смартфон в секунду. Качество продукции будет контролироваться собственными автоматизированными установками бренда. А еще завод общей площадью 81 000 квадратных метров умеет поддерживать внутри себя чистоту, удаляя пыль на микронном уровне.

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