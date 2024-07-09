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Путин поблагодарил Моди за попытки по урегулированию в Украине

Путин поблагодарил Моди за попытки по урегулированию в Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за попытки найти мирные пути урегулирования в Украине.

«Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем», – обратился глава российского государства к индийскому премьеру на переговорах в Кремле.

«Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе в международных организациях», – констатировал Путин. Он уточнил, что взаимодействие ведется «прежде всего на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС».

Президент РФ пригласил индийского премьера на саммит БРИКС, который запланирован на октябрь в Казани. «Мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС», – обратился глава российского государства к индийскому премьеру. В нынешнем году РФ председательствует в БРИКС.

«У нас вчера была возможность в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам», – сообщил российский лидер.

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