Пезешкиан хочет подписать договор о стратегическом партнерстве с Путиным

147 Просмотров

Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани.

Об этом заявил избранный президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«[Подготовка] документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России», – приводит его слова агентство IRNA.

«Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять», – добавил политик.

По информации агентства, в ходе беседы с Путиным Пезешкиан подчеркнул важность сотрудничества двух государств в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и на площадках международных и региональных организаций. Избранный президент отметил, что новое правительство исламской республики приложит все усилия для реализации ирано-российских договоренностей, достигнутых при президенте Эбрахиме Раиси, который погиб 19 мая в авиакатастрофе.

Телефонный разговор между президентами состоялся 8 июля вечером. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Пезешкиан выразили удовлетворение высоким уровнем отношений стран и подтвердили готовность к дальнейшей работе. Глава российского государства поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах.