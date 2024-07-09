Китай заявил об угрозе НАТО другим странам

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Североатлантический альянс обеспечивает свою безопасность за счет других стран и создает опасность для всего мира. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает China News.

«Так называемая «безопасность альянса» обеспечивается за счет безопасности других стран. Действия НАТО создают опасность для всего мира и для региона», — отметил представитель.

Линь Цзянь добавил, что Пекин осуждает «клевету и обвинения стран военного блока» в адрес Китая. Он также подчеркнул, что КНР выступает против использования себя «как предлога для расширения НАТО в Азии».