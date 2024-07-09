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Украина подписала с ЕС соглашение о грантовой помощи на €5,27 млрд

Украина подписала с ЕС соглашение о грантовой помощи на €5,27 млрд

Первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко подписала финансовое соглашение между Киевом и ЕС, регулирующее получение грантовой помощи в рамках программы Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

«Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. <…> Это последняя сделка, которая необходима, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что бюджетная поддержка в рамках первой составляющей Ukraine Facility, включая кредиты и гранты, составит €38,27 млрд. В 2024 году, добавили в кабмине, Украина рассчитывает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд поступят в виде грантов. Поступление средств ожидается ежеквартально при условии выполнения условий ЕС.

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