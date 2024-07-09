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Завтра в Баку будет пекло

Завтра в Баку будет пекло

10 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​- 32-37° тепла.

Атмосферное давление – 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем – 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем – 34-39°, в горах ночью 11-16°, днем – 20-25° тепла.

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