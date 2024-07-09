Вагит Алекперов получил $2,1 млрд дивидендов на фоне роста военной экономики РФ

113 Просмотров

Российские олигархи получают миллиарды долларов дивидендов из-за роста военной экономики РФ. Об этом пишет Bloomberg на основе данных самих компаний.

Десяток крупных бизнесменов поделили 1 триллион рублей (11,3 млрд долл.) выплат за 2023 год и первый квартал 2024, поскольку их компании возобновили или даже увеличили выплаты на фоне адаптации экономики РФ к санкциям.

Многие из этих олигархов тесно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным , а некоторые и сами попали под санкции.

Больше всех дивидендов получил ключевой акционер «Лукойла» Вагит Алекперов – 186 млрд рублей ($2,1 млрд). Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но пока не попадает в списки США и ЕС.

Дальше идут Алексей Мордашов («Северсталь», 148 млрд рублей) и Владимир Лисин («Новолипецкий металлургический комбинат», 121 млрд рублей). Полный список – на скриншоте.

Эксперты считают, что начиная со второй половины года экономика России может столкнуться со значительными проблемами из-за вторичных американских санкций, что может побудить правительство повысить налоги. И олигархам «лучше забрать деньги сейчас». Еще одна проблема для них – куда инвестировать эти дивиденды.