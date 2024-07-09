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Моди: Россия – это спутница Индии в счастье и горе

Моди: Россия - это спутница Индии в счастье и горе

Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в Москве заявил, что Россия является верным другом его страны, а в российско-индийских отношениях температура всегда со знаком плюс, передает ТАСС.

«Услышав слово «Россия», первое слово, которое приходит на ум каждому индийцу, – это спутница Индии в счастье и горе. Россия – верный друг Индии», – сказал Моди.

«В России иногда температура бывает ниже нуля, но в отношениях Индии и России температура всегда со знаком плюс», – добавил он.

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