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Азербайджанские военнослужащие на учениях «Объединение – 2024» в Казахстане (видео)

Азербайджанские военнослужащие на учениях "Объединение - 2024" в Казахстане (видео)

Азербайджанские военнослужащие находятся в Казахстане для участия в учениях «Объединение – 2024».

Как сообщает Минобороны, согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, с 11 июля на учебном полигоне «Оймаша» Республики Казахстан и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря будут проводиться оперативно-тактические командно-штабные учения «Объединение – 2024».

Группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа Военно-воздушных сил, самолеты Су-25, а также сторожевые и десантные корабли Военно-морских сил, которые будут представлять страну на учениях, находятся в Казахстане.

Отметим, что совместные оперативно-тактические командно-штабные учения продлятся до 17 июля.

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