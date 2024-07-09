Пожар в многоэтажке на Нариманова: эвакуированы 60 человек, в том числе 24 ребенка (видео)

261 Просмотров

Ночью в многоэтажном здании на улице Фаига Юсифова в Наримановском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, возникший в шахте здания, был потушен в короткие сроки, не допущено его проникновение в жилые квартиры.

В результате пожара сгорели 57 п.м. кабелей в шахте восемнадцатиэтажного жилого дома, 18 электросчетчиков, 18 автоматических выключателей и пластиковые двери шахты на этажах. Во время пожара силами МЧС в рамках мер безопасности были эвакуированы 60 жильцов здания, в том числе 24 ребенка.

Квартиры были защищены от пожара.