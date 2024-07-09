Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в Евросоюз |
Коррупционный скандал в Азербайджанской филармонии |
Орбан отправил секретное письмо Евросоюзу из Азербайджана |
Армяне присвоили произведение Бахрама Насирова «Карабах» |
Байрамов отправился в Вашингтон на саммит НАТО |
Поездки Орбана в Россию и Китай могут стоить Венгрии председательства в Совете ЕС |
США не снимут ограничения для ударов ВСУ по российской территории (видео) |
США приступили к пересмотру программ сотрудничества с Грузией |
Байден официально известил сторонников о нежелании покидать предвыборную гонку |
Главное Общество

Пожар в многоэтажке на Нариманова: эвакуированы 60 человек, в том числе 24 ребенка (видео)

Пожар в многоэтажке на Нариманова: эвакуированы 60 человек, в том числе 24 ребенка (видео)

Ночью в многоэтажном здании на улице Фаига Юсифова в Наримановском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает МЧС, благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, возникший в шахте здания, был потушен в короткие сроки, не допущено его проникновение в жилые квартиры.

В результате пожара сгорели 57 п.м. кабелей в шахте восемнадцатиэтажного жилого дома, 18 электросчетчиков, 18 автоматических выключателей и пластиковые двери шахты на этажах. Во время пожара силами МЧС в рамках мер безопасности были эвакуированы 60 жильцов здания, в том числе 24 ребенка.

Квартиры были защищены от пожара.

Теги:
Из этой рубрики
Армяне присвоили произведение Бахрама Насирова "Карабах"
Общество

Армяне присвоили произведение Бахрама Насирова «Карабах»

2024/07/09, 09:58
Пожар в многоэтажке на Нариманова: эвакуированы 60 человек, в том числе 24 ребенка (видео)
Общество

Пожар в многоэтажке на Нариманова: эвакуированы 60 человек, в том числе 24 ребенка (видео)

2024/07/09, 09:23
У блогера Гусейна Гасанова требуют в России десять миллионов
Общество

У блогера Гусейна Гасанова требуют в России десять миллионов

2024/07/08, 23:07
В Баку троица бандитов похитила платежный терминал (видео)
Общество

В Баку троица бандитов похитила платежный терминал (видео)

2024/07/08, 22:00
В Сабунчинском районе задержали выращивающих коноплю лиц
Общество

В Сабунчинском районе задержали выращивающих коноплю лиц

2024/07/08, 19:58
Амруллаев обсудил с украинским послом перспективы сотрудничества (фото)
Общество

Амруллаев обсудил с украинским послом перспективы сотрудничества (фото)

2024/07/08, 18:32
Въезд и выезд в столичный поселок ограничат
Общество

Въезд и выезд в столичный поселок ограничат

2024/07/08, 18:14
В Азербайджане ожидаются паводки
Общество

В Азербайджане ожидаются паводки

2024/07/08, 16:14
В Минэкологии назвали причину массовой гибели рыбы в в Говсане и Тюркяне
Общество

В Минэкологии назвали причину массовой гибели рыбы в в Говсане и Тюркяне

2024/07/08, 15:58