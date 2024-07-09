Поездки Орбана в Россию и Китай могут стоить Венгрии председательства в Совете ЕС

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Страны Евросоюза рассматривают возможность отменить полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС после визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

Согласно информации, послы ЕС обсудят поездку Орбана в Москву и Пекин 10 июля на заседании комитета постоянных представителей при ЕС.

По данным портала, в Евросоюзе недовольны тем, что Орбан использовал во время визитов логотип председательства Венгрии в Совете ЕС, несмотря на заявления о том, что он действует только от лица Будапешта.

Источники портала утверждают, некоторые страны за кулисами говорят о сценарии, согласно которому Венгрия может быть лишена председательства, а ее место до конца этого года займут сразу две страны – Испания и Бельгия.

Помимо этого, передает портал, несколько европейских стран обсуждают возможность перенести место проведения саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) из Будапешта, неофициальное решение о котором может быть принято 18 июля в Лондоне.

Портал поясняет, что для принятия каких-либо мер странам ЕС на основе действующего законодательства сообщества потребуется для начала единогласно признать, что действия Будапешта подрывают ценности Евросоюза, отменить венгерское председательство и лишить ее права голоса в Совете ЕС, однако достичь этого будет трудно, так как Словакия, вероятно, заблокирует подобные шаги.