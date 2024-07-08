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США не снимут ограничения для ударов ВСУ по российской территории (видео)

США не снимут ограничения для ударов ВСУ по российской территории (видео)

Вашингтон не станет менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России на фоне последних ударов армии РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Как указал представитель администрации, несколько недель назад президент США Джо Байден дал указания Украине.

«Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется», — подчеркнул Кирби. Он добавил, что США отказались снимать ограничения на удары ВСУ по территории РФ.

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