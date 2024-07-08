У блогера Гусейна Гасанова требуют в России десять миллионов

149 Просмотров

Предпринимательнице из Волгодонска не понравились курсы по торговле на Wildberries от компании блогера Гусейна Гасанова, которые стоили десять миллионов рублей. Девушка обратилась в суд с требованием вернуть потраченные средства, рассказывает SHOT.

Около полугода назад Юлия из Волгодонска приобрела за десять миллионов рублей обучение на курсе «Фабрика звёзд инфобиза», авторами которого являются ООО «Банда» Гусейна Гасанова и бизнес-консультант Елена Арикова. Пройдя курс, Юлия поняла, что информация была бесполезной, и потребовала вернуть её средства.