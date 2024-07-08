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Эстония укрепит российскую границу сотнями бетонных бункеров

Эстония укрепит российскую границу сотнями бетонных бункеров

Власти Эстонии планируют в 2025 году приступить к созданию оборонительной линии вдоль восточной границы и построить 600 бетонных бункеров. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

«Мы подписали договор с предприятием, которое должно изготовить нам три разных прототипа бункеров. В сентябре мы планируем начать их тестирование», – заявила глава отдела инфраструктуры Государственного центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло. Уточняется, что оборонительная линия будет также включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки. Планируется, что работы по возведению бункеров начнутся уже в 2025 году.

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