В Баку троица бандитов похитила платежный терминал (видео)

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В Бинагадинском районе столицы произошло необычное ограбление.

Согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, группа лиц, действуя по предварительному сговору, в ночное время взломала дверь одного из магазинов и украла находившийся внутри платежный терминал.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны лица, совершившие преступление, ранее судимые Шамхал Гараев (1997 г.р.), Кямиль Алиев (1991 г.р.) и Расул Рзаев (1997 г.р.).

Чтобы избежать идентификации, преступники похитили номерные знаки с чужого автомобиля и установили их на машину К.Алиева. Р.Рзаев наблюдал за магазином со стороны и информировал других о времени закрытия объекта. После инцидента, когда члены группы покидали территорию, они попали в аварию на своем автомобиле, поэтому оставили терминал в багажнике транспортного средства и скрылись с места происшествия.

В отношении задержанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по данному факту продолжается.

