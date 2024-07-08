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Байден официально известил сторонников о нежелании покидать предвыборную гонку

Байден официально известил сторонников о нежелании покидать предвыборную гонку

Президент США Джо Байден в письме руководству демократических фракций в американском Конгрессе заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, и выразил уверенность в победе над республиканцем Дональдом Трампом. Текст письма американский лидер опубликовал в X.

Как говорится в нем, хозяин Белого дома, «несмотря на спекуляции в прессе, <…> решительно намерен оставаться в [предвыборной гонке], довести ее до конца и победить Дональда Трампа». Байден утверждает, что «не закрывает глаза» на опасения, выражаемые после его дебатов с республиканцем. «Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше кого бы то ни было подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году», – заверил президент.

Байден отметил, что на первичных выборах (праймериз) Демократической партии получил голоса более 14 млн избирателей, заручившись тем самым поддержкой более 3,9 тыс. делегатов партийного съезда, на котором будет выдвинут кандидат на президентских выборах. «Избирателям, и только избирателям решать, кто будет кандидатом от Демократической партии», – заявил американский лидер, отметив, что не может игнорировать результаты волеизъявления. «У меня нет сомнений в том, что я и мы вместе одолеем Дональда Трампа», – подчеркнул он.

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