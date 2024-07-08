Зарах Илиев и Год Нисанов прикупили недвижимость в Москве

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ГК «Киевская площадь» Зараха Илиева и Года Нисанова приобрела комплекс зданий Императорского Московского воспитательного дома на Москворецкой набережной вблизи парка Зарядье, говорится в сообщении пресс-службы группы. Ранее этот актив принадлежал китайской Vanke Group.

«Группа компаний «Киевская площадь» заключила сделку по приобретению ансамбля зданий Императорского Московского воспитательного дома, построенного во второй половине XVIII века. <…> Главным приоритетом для «Киевской площади» станет бережная реставрация фасадов и приспособление к современному использованию ансамбля зданий Императорского Московского воспитательного дома», – сообщили в ГК «Киевская площадь».