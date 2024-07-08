Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ будут мониторить ход выборов в Азербайджане

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит миссию наблюдателей на внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 1 сентября в Азербайджане.

В БДИПЧ заявили, что ранее получили официальное приглашение от Азербайджана принять участие в качестве наблюдателей на выборах.

«Мы получили приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами 2024 года в Азербайджане. Планируем направить миссию по наблюдению за выборами, и количество наблюдателей, вероятно, будет аналогично миссии БДИПЧ, направленной на президентские выборы в Азербайджане в феврале. Однако пока рано говорить о точных деталях», – говорится в сообщении Бюро.