Путин договорился о личных контактах с Пезешкианом

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана и пожелал ему успехов в работе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту», – говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений стран и подтвердили готовность к дальнейшей работе. «С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», – говорится в сообщении.

Кроме того, они договорились об организации в 2024 году личных контактов. «Лидеры условились об организации в текущем году личных контактов», – говорится в сообщении. Отмечается, что Пезешкиану также была направлена поздравительная телеграмма.