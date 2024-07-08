Китайский производитель электромобилей планирует построить завод в Турции

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Китайская компания BYD на сегодняшний день демонстрирует значительные амбиции относительно планов по выходу на авторынок Европы, сообщает 32cars. Хотя уровень продаж BYD пока отстает, например, от главного конкурента MG, который также продает в Европе исключительно традиционные автомобили.

BYD планирует открыть второе производство в Европе с инвестициями в 1 миллиард евро на завод на западе Турции в провинции Маниса, где будет использоваться растущий внутренний рынок электромобилей, а также торговые соглашения с Европой.