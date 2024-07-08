Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

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Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Соглашение подписано в Варшаве, передает УНИАН.

Заключили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск.

В тексте соглашения сказано, что Украина и Польша «готовы проводить регулярные консультации по стратегическим вопросам и координации поддержки с целью оказания помощи Украине в ее защите от российской агрессии».

Главная цель соглашения – поддержать самооборону Украины «против российской агрессии».

Согласно соглашению, Украина и Польша стремятся «развивать политическое, военное, безопасность, оборонное и экономическое сотрудничество», «сотрудничать по вопросам оснащения и подготовки Сил безопасности и обороны Украины», «способствовать развитию будущих Сил обороны Украины», «поддерживать процесс интеграции Украины в евроатлантические и европейские структуры» и тому подобное.

В Соглашении сказано, что страны стремятся «поддерживать стремление к справедливому и длительному миру и безопасности для Украины на основе вывода российских войск с территории Украины, восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также привлечения России, ее руководства и соучастников к ответственности за все преступления, совершенные против Украины и ее народа».

«В случае возобновления российской агрессии против Украины после прекращения текущих боевых действий или в случае значительной эскалации текущей агрессии и по просьбе любого из Участников Участники немедленно проведут консультации в течение 24 часов с целью определения необходимых мер для противодействия или сдерживания агрессии», – отмечается в соглашении.

Вместе с тем, в документе сказано, что с начала 2022 года Польша предоставила 44 пакета различных видов вооружения и боеприпасов. Их общая стоимость вместе с другими формами поддержки Вооруженных Сил Украины, особенно в форме подготовки, материально-технического обеспечения, снабжения, технического обслуживания и ремонта, а также в медицинской сфере, превысила 4 миллиарда евро.

«Учитывая вышесказанное, в 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет. Польша будет продолжать выделять военную помощь Украине столько, сколько потребуется, предоставляя приоритет усилиям, направленным на укрепление боевых возможностей Украины во всех сферах», – говорится в соглашении.

При этом, Польша рассмотрит возможность передачи Украине не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).

Как отмечает пресс-служба президента, документ впервые среди уже подписанных двусторонних соглашений по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Также впервые в соглашении по безопасности речь идет о создании «украинского легиона» – подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши, присоединиться к которому смогут граждане Украины, временно проживающие в Польше и других государствах.

Кроме того, Соглашение содержит мощный блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Также Польша будет продолжать работу логистического хаба POLLOGHUB и использование потенциала ЛитПолУкрбрига для усиления ВСУ.

В то же время, документ имеет целью усиление сотрудничества в невоенной сфере, в частности в разведке, кибербезопасности, морской и информационной безопасности, защите критической инфраструктуры.

Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Отмечается, что политическое сотрудничество включает вопросы евроинтеграции, реализации Украинской формулы мира, санкций, возмещения убытков Украине, а также привлечения России к ответственности.

Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Этот документ подписан во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую приняли в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

В целом Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой и Польшей.