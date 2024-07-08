В Минэкологии назвали причину массовой гибели рыбы в в Говсане и Тюркяне

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Массовая гибель рыб на берегу Каспийского моря в Говсане и Тюркяне связана со снижением содержания растворенного кислорода в воде до неоптимального уровня.

Об этом сказал руководитель Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Фируддин Алиев.

Он отметил, что сотрудники Службы и Каспийского управления комплексного экологического мониторинга министерства осмотрели данную территорию, взяли пробы воды и с мертвой рыбы:

«В ходе анализов проб рыбы не выявлено возбудителей инфекционных заболеваний, случаев отравления и внешнего физического воздействия».

По словам главы службы, в ходе анализа проб воды было установлено, что из-за высокой температуры воды содержание растворенного в ней кислорода снизилось до неоптимального уровня – 2,2-2,5 мг/л (норма- 6 мг/литр), что и стало причиной гибели рыб.