Стало известно, зачем премьер Индии прилетел в Москву

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время сегодняшнего визита в Москву будет добиваться освобождения граждан Индии из армии РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на индийский МИД.

Как пишет издание, граждане Индии были «введены в заблуждение» относительно службы в российской армии.

По информации Reuters, за последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев звали в РФ обещаниями прибыльной работы или образования, а в итоге они воевали против Украины. Также в мае индийская полиция арестовала четырех человек, связанных с сетью торговли людьми, которая стояла за этой практикой.