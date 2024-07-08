Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги сотрудникам органов дипслужбы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы.
Согласно распоряжению, дипломатические ранги присваиваются следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана:
чрезвычайный и полномочный посол
Аскерову Алимирзамину Гаввам оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Атамогланову Агалару Рагим оглу
Гулиеву Фаигу Магбет оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Гаджизаде Айхану Эльхан оглу
Мусаеву Азеру Самиддин оглу
Ягубовой Айсель Шакир гызы.