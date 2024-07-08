Дальновидность Орбана и истерия Борреля

379 Просмотров

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Китай предсказуемо оказался в фокусе внимания политиков и экспертов. Сам глава венгерского правительства назвал свою поездку «Мирной миссией 3.0» и дал понять, что обсуждает в Китае перспективы достижения мира в Украине. Более того, Орбан анонсировал свой визит в Вашингтон в рамках все той же мирной миссии. По мнению главы венгерского правительства, мир в Украине зависит и от воюющих сторон, и от внешних игроков, в числе которых он обозначил не только США и Евросоюз, но и Китай.

Интересно, конечно, появится ли ещё одно заявление Жозепа Борреля, что, дескать, в Пекине Орбан не представлял Евросоюз. Ещё интереснее, как поведёт себя евробюрократия во время визита премьер-министра Венгрии в США — вашингтонский анонс Орбана заставляет переоценить новость, что, отправляясь в Киев и Москву, глава правительства Венгрии проинформировал НАТО о своих дипломатических усилиях.

Однако речь не только и не столько о мирном плане Орбана для Украины. Насколько удачной окажется мирная миссия премьер-министра Венгрии, насколько план Орбана совпадает с китайским мирным планом, наконец, идет ли речь о полноценном мирном соглашении или же просто о прекращении огня, как в Азербайджане в 1994 году — все это тема отдельного и весьма обстоятельного разговора.

Орбан вновь подтвердил, что Венгрия проводит самостоятельную внешнюю политику и не собирается вставать по стойке «смирно» после каждого окрика из Брюсселя. Политический директор премьера Орбана, его однофамилец Балаж Орбан, уже поинтересовался с издевкой в ответ на все истерики Борреля по поводу саммита ОТГ в Шуше: «Нам разрешено поужинать или на это тоже нужно получить мандат от Евросоюза?»

Понятно, что мелочный диктат Брюсселя вызывает растущее раздражение в странах Восточной Европы. Где к тому же не на шутку разочарованы реальными результатами своей евроинтеграции: «старая Европа» видела и продолжает видеть в них рынок, сырьевой придаток, но не равных членов европейской семьи. Отсюда и постоянные попытки «одергивать», «ставить на место» и т.д., которые только усиливают и разочарование, и раздражение.

Но в реальности, пока Европа в лице «крестоносцев»-бюрократов типа Борреля надувает щеки и пытается всех одергивать и «ставить на место», Виктор Орбан разворачивает активную дипломатию на наиболее перспективных направлениях: тюркский мир и Китай. При этом в самом Китае важность позиций в тюркском мире осознают очень хорошо. Пекин активно работает не только с сопредельными странами Центральной Азии. Подписанная Азербайджаном декларация о стратегическом партнёрстве — наглядное свидетельство, насколько велик интерес Китая к тюркоязычным странам. Тем более что и солидарность, и координация, и влияние на мировой арене стран ОТГ в ближайшее время будет только расти. Здесь сосредоточен огромный потенциал, а укрепление сотрудничества между этими государствами только усиливает их позиции на мировой арене.

Тем более вряд ли есть необходимость напоминать об огромном потенциале и стремительном росте влияния Китая. Строго говоря, поездке Орбана предшествовал визит Эммануэля Макрона. Но Макрон падал в объятия Си Цзиньпина от обиды, что его «выпихнули» из антикитайского альянса AUKUS, тем более что Франция теряла и продолжает терять очки на многих векторах. А премьер-министр Венгрии, в отличие от президента Франции, не пытается «торговать воздухом», тешить уязвленное самолюбие и т.д. — он приехал в Пекин, считая Китай «глобальным игроком», и вряд ли обсуждали только Украину.

Так что Венгрия со своей нацеленностью на сотрудничество с тюркским миром и активной работой с Китаем просто демонстрирует политическую дальновидность, которой очень не хватает нынешним еврочиновникам. В Брюсселе никак не могут расстаться со своим «евровысокомерием» и продолжают играть роль «белых господ», не замечая, насколько сместился в мире центр тяжести.

Нурани, обозреватель