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МИД КНР: НАТО должна прекратить мышление холодной войны

МИД КНР: НАТО должна прекратить мышление холодной войны

Североатлантический альянс выступает в качестве реальной угрозы стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поскольку, как и в Европе, может спровоцировать хаос.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«НАТО – продукт холодной войны и крупнейший военный альянс в мире, который, с одной стороны, заявляет о себе как о региональной оборонительной организации, с другой – постоянно переходит границы [региона] и расширяет сферу своего влияния», – подчеркнул Линь Цзянь на брифинге. Он отвечал на вопрос западного журналиста, который попросил прокомментировать планы Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии подписать соглашение с Североатлантическим альянсом об укреплении сотрудничества в АТР.

Как уточнил официальный представитель, НАТО стремится «прорвать зоны обороны» в других регионах, «разжигая конфронтацию». Тем самым, как отметил Линь Цзянь, альянс «обнажает глубоко укоренившееся мышление времен холодной войны и идеологические предубеждения».

«Это реальный источник риска, угрожающий глобальному миру и стабильности, – подытожил китайский дипломат. – НАТО должна придерживаться своей позиции региональной оборонной организации, прекратить нагнетать напряженность в АТР и пропагандировать мышление холодной войны, а также блоковую конфронтацию. Не надо сеять хаос в Европе и пытаться сделать то же самое в АТР».

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