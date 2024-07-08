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Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине

Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью Bild после своего возвращения из Киева и Москвы.

По мнению Орбана, в ближайшие 2-3 месяца на фронте ситуация значительно ухудшится. Россия и Украина настроены решительно, и количество жертв возрастет. «Энергия конфронтации и число жертв станут ещё ужаснее, чем за последние семь месяцев,» — отметил он.

«Ситуация очевидна. Путин и Россия начали вторжение в Украину. Но я не хочу измерять, кто за что ответственен. Моя задача — сосредоточиться на том, как достичь мира,» — сказал Орбан.

Орбан предложил лидерам Украины и России рассмотреть возможность ограниченного по времени перемирия для ускорения мирных переговоров. Однако обе стороны выразили сомнения в целесообразности этого шага, опасаясь, что противник использует время перемирия для подготовки к продолжению войны.

Орбан подчеркнул, что у Путина есть чёткое представление о том, как Россия победит. «Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать,» — сказал Орбан.

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